Regno Unito: fonti stampa, intelligence pronta a operazione contro spie cinesi infiltrate a Westminster

- I servizi segreti britannici si preparano a smascherare un certo numero di spie cinesi nei prossimi mesi, nel timore è che una rete di agenti operativi si sia infiltrata a Westminster. Fonti di Whitehall, riportate dal quotidiano "The Telegraph", hanno infatti dichiarato che sospette spie straniere che lavorano alla Camera dei Comuni potrebbero venire arrestate in base alle nuove leggi sullo spionaggio. Nella normativa è infatti stato introdotto il reato di "interferenza straniera", rendendo illegale per le spie interferire nelle elezioni o ostacolare il funzionamento della democrazia parlamentare nel Regno Unito. (Rel)