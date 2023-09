Regno Unito: governo diviso nel classificare la Cina come "minaccia per sicurezza e interessi nazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sta affrontando divisioni all'interno del suo governo riguardo i piani per designare formalmente la Cina come una minaccia alla sicurezza nazionale. Come riferisca il quotidiano "The Times", sia la ministra dell'Interno Suella Braverman che il sottosegretario alla sicurezza Tom Tugendhat stanno spingendo affinché la Cina venga classificata come una minaccia alla "sicurezza e agli interessi" del Regno Unito ai sensi delle nuove leggi sulla sicurezza nazionale. Tuttavia, la mossa è stata accolta con resistenze in altri dipartimenti del governo a causa delle preoccupazioni per l'impatto economico di tale decisione. Ad esempio, il dipartimento del Tesoro teme che classificare la Cina come una minaccia possa avere un impatto significativo sul commercio, anche solo per le questioni burocratiche che ne deriverebbero. Una fonte governativa ha inoltre rivelato al quotidiano che il ministero degli Esteri e quello per gli Affari economici e il Commercio hanno sollevato preoccupazioni simili, sebbene la discussione sui piani sia stata finora condotta da funzionari piuttosto che da ministri. (Rel)