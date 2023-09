Napoli: "stesa" di camorra a Ponticelli, esplosi 21 colpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stesa" di camorra nella notte a Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli. Ignoti hanno esploso 21 colpi di pistola in via al Chiaro di Luna, la strada che attraversa il rione di edilizia popolare denominato Conocal. Alcuni dei colpi esplosi hanno danneggiato la carrozzeria di una Fiat Panda, mandando in frantumi il lunotto posteriore. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Nel quartiere di Ponticelli è in atto una faida tra diversi gruppi criminali. (Ren)