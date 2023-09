© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho mai visto così tanta coesione in un governo", sia "in termini di rapporti personali che politici”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo al programma “Agorà” su Rai 3. “Quello che è scritto nel programma governo è un impegno per tutti”, ha aggiunto il ministro.(Rin)