Bosnia: Dodik, contro Alto rappresentante non verrà usata la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro l'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt non verrà usata la forza, anche se non è il benvenuto in Repubblica Srpska (entità serba del Paese). Lo ha dichiarato il presidente dell'entità, Milorad Dodik, il quale ha aggiunto che "per la sua sicurezza sarebbe meglio se andasse via e non tornasse mai più". Lo riporta la stampa di Banja Luka. Il leader serbo ha quindi sottolineato che lo stesso Schmidt "non può entrare in nessun edificio delle istituzioni dell'entità e tenere alcuna riunione in un luogo ufficiale", sostenendo che la popolazione della Repubblica Srpska "è al limite della pazienza per questa situazione". "Nessuno commetterà eccessi, ma ci sarà dell'imbarazzo e del disagio se l'Alto rappresentante cercherà di provocare venendo qui. Un giorno lo cacceremo", ha detto Dodik. (Seb)