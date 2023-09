Germania: elezioni sindaco Nordhausen al ballottaggio, in testa i nazionalconservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), Joerg Prophet, è in testa in vista del ballottaggio per le elezioni del sindaco di Nordhausen in Turingia, che si terrà il 24 settembre. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Mdr”, al primo turno svoltosi ieri, nessuno dei sei concorrenti ha raggiunto il 50 per cento dei voti necessario per la vittoria. Prophet ha ottenuto il 42,1 per cento, seguito al 23,7 per cento dal sindaco uscente, l'indipendente Kai Buchmann. La socialdemocratica Alexandra Rieger si è fermata al 18,6 per cento, mentre l'indipendente Alexander Trump sostenuto dall'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha raggiunto l'11,2 per cento. I candidati dei Verdi e del Partito liberaldemocratico (Fdp), Carsten Meyer e Stefan Marx, hanno guadagnato rispettivamente l'1,4 e il 3 per cento. Su 32.925 aventi diritto al voto, la partecipazione è stata del 56 per cento. Saranno dunque Prophet e Buchmann a sfidarsi al ballottaggio. Se eletto, l'esponente di Afd sarebbe il secondo sindaco di questo partito in Germania dopo Hannes Loth, che il 2 luglio ha vinto al ballottaggio a Ragun-Jessnitz in Sassonia-Anhalt con il 51,13 per cento. Dopo aver languito al 9-10 per cento su scala nazionale, i nazionalconservatori hanno più che raddoppiato i consensi negli ultimi mesi con un picco del 23 per cento. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)