Corea del Nord: Difesa Seul, partenza Kim per la Russia "possibile" in giornata

- Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un potrebbe partire in giornata per Vladivostok, in Russia, dove dovrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Difesa della Corea del Sud, Jeong Ha-gyu, che ha definito la partenza di Kim in giornata "possibile", commentando indiscrezioni in merito alla stesura di un tappeto rosso al valico di confine di Khasan, tra Russia e Corea del Nord. Il possibile incontro tra Kim e Putin ha suscitato critiche da parte degli Stati Uniti e della Corea del Sud sin dalla scorsa settimana, specie in vista di possibili accordi tra Pyongyang e Mosca per la fornitura di armi e munizioni da destinare al conflitto in Ucraina. (Git)