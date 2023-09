Algeria-Italia: presidente Consiglio di Stato ad Algeri, “profonde relazioni di amicizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di Stato dell’Italia, Luigi Marotti, ha svolto ieri una visita di lavoro in Algeria, dove ha elogiato le relazioni di amicizia "profonde" che legano Roma e Algeri e il livello di partenariato "eccezionale" che unisce i due Paesi. Dopo essere stato ricevuto dalla ministra delle Relazioni con il Parlamento, Basma Azouar, Marotti ha sottolineato che "l'Algeria e l'Italia mantengono una profonda amicizia" condividendo il bacino mediterraneo e numerosi interessi comuni, come riferito dall'agenzia ufficiale algerina “Aps”. Accompagnato dal segretario generale del Consiglio Julio Castriota Scanderbeg e dal consigliere diplomatico Marcello Abisella, il presidente Marotti ha affermato che "la posizione dell'Algeria è molto importante per gli equilibrio di molte questioni". Marotti ha poi evidenziato "i risultati significativi” e i “fruttuosi dibattiti” del progetto di gemellaggio tra il ministero delle Relazioni con il Parlamento e il Consiglio di Stato. Da parte sua, Azouar ha sottolineato che il gemellaggio, intitolato “Rafforzamento delle capacità del ministero delle Relazioni con il parlamento” e sostenuto dall'Unione europea, "ha consentito la formazione di numerosi quadri algerini nel campo legislativo e diverse visite di esperti del ministero in Italia per familiarizzare con il suo sistema legislativo". Nello stesso contesto, la ministra algerina ha elogiato il "successo" di questo progetto, esprimendo la speranza che i colloqui tra le parti possano continuare in futuro. Marotti ha incontrato anche il ministro della Giustizia, Abderachid Tobi, alla presenza - tra gli altri -dell’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese. Entrambe le parti hanno esaminato la realtà delle relazioni di cooperazione bilaterale tra i due paesi nel campo giuridico e hanno discusso dei mezzi per svilupparle in diverse aree, in particolare per quanto riguarda la giustizia amministrativa, riferisce ancora l’agenzia “Aps.” (Ala)