Usa-Cina: Biden ha incontrato il premier Li a margine del G20 di Nuova Delhi

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato il primo ministro cinese Li Qiang a margine del vertice del G20 che si è tenuto lo scorso fine settimana a Nuova Delhi, in India. Lo ha riferito lo stesso Biden nel corso di una conferenza stampa ad Hanoi, dove ha fatto tappa prima di rientrare negli Stati Uniti. "Abbiamo parlato di stabilità", ha detto il presidente, aggiungendo che il confronto con "il numero 2" del presidente cinese Xi Jinping non è stato per nulla conflittuale. Biden, che non ha rivelato il formato dell'incontro, ha detto di essersi confrontato con Li anche in merito al "Sud globale". "Non puntiamo a danneggiare la Cina", ha ribadito l'inquilino della Casa Bianca, ma "la Cina sta iniziando a cambiare alcune regole del gioco in termini di commercio e altre questioni". Biden ha aggiunto che spera di incontrare il suo omologo cinese al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma a San Francisco il prossimo novembre, ma ha avvertito che il presidente cinese è impegnato a fronteggiare i problemi economici che affliggono la prima potenza asiatica, inclusa la "disoccupazione giovanile": "Non è una critica, ma un'osservazione. Xi al momento è piuttosto occupato", ha dichiarato il presidente Usa. (Fim)