Usa-Russia: "Wsj", Mosca vuole il "sicario di Putin" in cambio del giornalista Gershkovich

- La Russia punta a ottenere la restituzione di Vadim Krasikov, un suo agente sotto copertura che sta scontando una condanna all'ergastolo in Germania per l'omicidio del leader ceceno Zemlikhan Khangoshvili, in cambio del giornalista del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, arrestato dal Servizio di sicurezza federale russo lo scorso 29 marzo con l'accusa di spionaggio. A scriverlo è proprio il quotidiano statunitense, che ricorda come Mosca abbia già tentato di ottenere la restituzione del "sicario" del presidente russo Vladimir Putin tramite negoziati per lo scambio di detenuti internazionali. Già nel 2021 Putin avrebbe chiesto al suo consigliere per la sicurezza nazionale, Nikolai Patrushev, di lavorare ad un accordo per la restituzione di Krasikov, prima della condanna di quest'ultimo da parte delle autorità giudiziarie tedesche per l'omicidio del leader ceceno, che in Russia era ritenuto il mandante di un attentato organizzato a Mosca nel 2004. "Funzionari occidentali" anonimi citati dal "Wall Street Journal" sostengono che negli ultimi tre anni Mosca abbia tentato in altre occasioni di intavolare un negoziato per la liberazione di Krasikov: in cambio di quest'ultimo, le autorità russe avrebbero offerto agli Stati Uniti anche la restituzione dell'ex marine statunitense Paul Whelan, arrestato con l'accusa di spionaggio il 28 dicembre 2018, e che sta attualmente scontando in Russia una condanna a 16 anni di reclusione. (segue) (Was)