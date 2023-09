Usa-Russia: "Wsj", Mosca vuole il "sicario di Putin" in cambio del giornalista Gershkovich (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "funzionario occidentale coinvolto nella diplomazia degli ostaggi" ha rivelato al Wall Street Journal che Putin non sarebbe disposto ad autorizzare alcuno scambio che non includa la restituzione del suo ex agente sotto copertura. Lo scorso luglio il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di voler "seriamente" perseguire un'intesa con la Russia per la liberazione di Gershkovich, ma non ha fornito alcun dettaglio in proposito. Il viceministro degli Esteri della Russia, Sergei Rjabkov, ha dichiarato invece lo scorso aprile che la Russia non intende discutere accordi per la restituzione di Gershkovich prima che la magistratura russa abbia formulato un verdetto a suo carico. Il quotidiano statunitense sottolinea che un ipotetico accordo per la liberazione di Gershkovich in cambio di Krasikov potrebbe incappare in ostacoli in Germania, dove lo scorso anno è stato emesso un parere legale secondo cui un condannato per omicidio non può essere oggetto di accordi per lo scambio di prigionieri. (Was)