Malesia: partito progressista annuncia uscita dal governo di unità nazionale

- L'Alleanza democratica unita della Malesia (Muda), partito progressista che incarna gli orientamenti di un'ampia fetta dell'elettorato malesiano più giovane, ha annunciato l'abbandono del governo di unità nazionale del primo ministro Anwar Ibrahim, dopo l'archiviazione delle accuse di corruzione a carico del vice primo ministro Ahmad Zahid Hamidi, leader dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno). In una nota diffusa ieri, il partito sostiene che la decadenza di decine di capi d'imputazione a carico del vicepremier dimostri che "le istituzioni legali del Paese sono state macchiate", e che il governo stia "normalizzando una cultura di corruzione". L'uscita del partito dalla maggioranza non mina la stabilità del governo malesiano, ma potrebbe privare Anwar della maggioranza di due terzi in parlamento, necessaria ad approvare emendamenti costituzionali e riforme chiave. (segue) (Fim)