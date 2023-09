Qatar-Marocco: Doha invia squadra di ricerca e soccorso internazionale nelle regioni terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Squadra di ricerca e soccorso internazionale del Qatar, che rappresenta il Comitato permanente per il soccoso e gli aiuti umanitari, è giunta ieri in Marocco, per offrire sostegno alle regioni colpite dal violento sisma del 9 settembre. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “Gulf Times”, precisando che la squadra parteciperà alla ricerca e al soccorso dei dispersi, avvalendosidi veicoli e attrezzature avanzati, in base alle direttive dell’emiro, Tamim bin Hamad al Thani. La squadra, inoltre, fornirà aiuti umanitari alle famiglie sfollate a causa del sisma. Lo Stato del Qatar, infatti, ha ribadito la sua piena solidarietà al Regno del Marocco e il suo sostegno al “popolo fratello”, assicurando la propria disponibilità a fornire l’assistenza necessaria. (Res)