Corea del Sud-Russia: ministri Esteri hanno discusso sicurezza Penisola coreana

- I ministri degli Esteri di Corea del Sud e Russia, Park Jin e Sergej Lavrov, si sono confrontati in merito alla sicurezza regionale nella Penisola coreana e allo stato delle relazioni bilaterali durante un colloquio a margine del vertice del G20 di Nuova Delhi, lo scorso fine settimana. Lo ha riferito oggi tramite una nota il ministero degli Esteri coreano, ricordando che l'incontro tra i ministri ha preceduto di pochi giorni la probabile visita a Vladivostok del leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante l'incontro, Park ha affermato che le relazioni tra Russia e Corea del Nord dovrebbero progredire "nella direzione di un contributo alla pace e alla stabilità della Penisola coreana e della regione asiatica orientale". Il ministro ha anche sollecitato la Russia a cooperare "costruttivamente" in sede al Consiglio di sicurezza Onu per risolvere la questione nordcoreana. (Git)