Marocco: terremoto, Organizzazione cooperazione islamica invita Stati membri a intervenire

- Il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci), Hussein Ibrahim Taha, ha esortato gli Stati membri, le organizzazioni umanitarie e la comunità internazionale a intervenire a sostegno delle autorità del Marocco per far fronte al tragico impatto del violento terremoto del 9 settembre. Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Taha, inoltre, ha elogiato le misure prontamente adottate dal re del Marocco, Mohammed VI, a beneficio delle vittime del terremoto. Inoltre, ha espresso le sue condoglianze al governo e al popolo del Regno nordafricano, augurando pronta guarigione ai feriti. Manifestazioni immediate di solidarietà al Marocco, del resto, sono giunte immediatamente dopo il terremoto dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e dagli altri Stati arabi. La piattaforma Talabat, applicazione specializzata nelle consegne, fondata in Kuwait e diffusa in tutta la regione, ha lanciato una campagna di donazioni a beneficio della popolazione colpita dal sisma. Le donazioni si effettuano tramite la Croce rossa qatariota. Da parte loro, gli Emirati Arabi Uniti, hanno aperto ieri un ponte aereo con il Marocco per accelerare l’invio di aiuti umanitari. Inoltre, il vice presidente e sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha inviato agenti di polizia e ambulanze per prendere parte alle operazioni di ricerca e soccorso dei dispersi e delle vittime del terremoto. Mobilitata anche la Fondazione Mohammed bin Rashid per le iniziative globali, per offrire gli aiuti necessari, soprattutto cibo e rifugi temporanei. (Res)