Corea del Sud-Regno Unito: vice consigliere sicurezza nazionale Lim a Londra per colloqui

- Il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Lim Jong-deuk, è partito oggi alla volta del Regno Unito per discutere della cooperazione bilaterale nei settori della cybersicurezza e della difesa. Lo ha reso noto l'Ufficio per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, secondo cui Lim si tratterà a Londra per sei giorni, durante i quali avrà colloqui con funzionari nei campi della difesa, degli esteri e della sicurezza nazionale, e discuterà anche i preparativi per il 140mo anniversario dei legami diplomatici tra i due Paesi. (Git)