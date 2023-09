Giappone: yen in rialzo dopo dichiarazioni governatore banca centrale Ueda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yen ha registrato un significativo rialzo questa mattina, in risposta alle ultime dichiarazioni del governatore della Banca del Giappone (Boj) Kazuo Ueda, che sembrano anticipare una imminente svolta rispetto alle politiche monetarie ultra-espansive che il Paese mantiene da più di un decennio. Lo yen ha guadagnato quasi l'un per cento durante la sessione mattutina di contrattazione sulle borsa asiatiche, a 146,37 sul dollaro. Il biglietto verde ha perso terreno anche in vista della pubblicazione dei nuovi dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Intervistato dal quotidiano "Yomiuri", Ueda ha dichiarato che entro la fine del 2023 la Boj potrebbe disporre di dati a sufficienza per stabilire se porre fine alla lunga stagione dei tassi negativi. (segue) (Git)