Libano: continuano gli scontri nel campo profughi di Ain al Hilweh, almeno sei morti

- E’ salito ad almeno sei morti il bilancio degli scontri nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, nei pressi di Sidone, nel Libano meridionale. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, colpi di mitragliatrice e razzi sono stati uditi attorno alle sei del mattino, ora locale. Gli scontri, ripresi il 7 settembre, sono andati avanti per tutta la giornata di ieri. Due fazioni di ispirazione islamica radicale, Gioventù musulmana e Jund al Sham, hanno lanciato appelli per un cessate il fuoco. A tal proposito, il capo della sicurezza di Ain al Hilweh, Abu Ayad al Shaalan, appartenente al movimento Al Fatah (che detiene le redini dell’Autorità nazionale palestinese, Anp), ha auspicato che le fazioni che hanno lanciato l’appello per la fine delle ostilità “si impegnino seriamente a rispettare il cessate il fuoco, giacché sono loro che finiscono sempre per violarlo attaccando i nostri centri”. Oggi è previsto a Beirut un incontro tra il direttore generale ad interim della pubblica sicurezza, il generale di brigata Elias al Bisari, il Comitato di azione congiunta palestinese e i rappresentanti delle fazioni attive nel campo, per discutere delle modalità per porre fine agli scontri. Intanto, la Sicurezza generale libanese ha esortato le parti coinvolte a intavolare un dialogo. (segue) (Lib)