Libano: continuano gli scontri nel campo profughi di Ain al Hilweh, almeno sei morti (2)

- Scontri armati erano già scoppiati a fine luglio causando la morte di 13 persone e sono ripresi nonostante le consultazioni intavolate dalle autorità di Beirut con i capi delle fazioni palestinesi, con l’obiettivo di concludere un accordo per il cessate il fuoco e riportare la stabilità nel campo. Il 22 agosto scorso, il Comitato di azione congiunta della Palestina aveva chiesto di garantire la sicurezza nel campo e di consegnare alle autorità i responsabili delle violenze. Ain al Hilweh, il più grande campo profughi del Libano, ospita oltre 54.000 rifugiati palestinesi, cui negli ultimi anni si sono aggiunte migliaia di persone in fuga dal conflitto in Siria. Il campo, caratterizzato da un’alta densità di popolazione, è periodicamente teatro di scontri, soprattutto a causa delle tensioni tra le diverse fazioni palestinesi. (Lib)