Corea del Sud: esportazioni in calo del 7,9 per cento all'inizio di settembre

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una contrazione del 7,9 per cento nei primi 10 giorni di settembre, confermando la tendenza negativa causata dal calo delle spedizioni di semiconduttori. Lo certificano i dati pubblicati del Servizio delle dogane coreano, secondo cui nei primi 10 giorni di questo mese le esportazioni sono ammontate a 14,86 miliardi di dollari. Le esportazioni di chip, in particolare, sono calate del 28,2 per cento, e hanno registrato cali a doppia cifra anche le esportazioni di prodotti petroliferi, componenti per auto, macchinari di precisione e computer. La media giornaliera delle esportazioni è calata nello stesso periodo del 14,5 per cento. Il Paese vede calare le proprie esportazioni da 11 mesi consecutivi. (Git)