Iraq: bombardamento dell’aviazione militare turca su postazioni curde nel nord del Paese

- L’aviazione militare della Turchia ha bombardato nella tarda serata di ieri diverse postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, turco) nel distretto di Amadia, nel governatorato settentrionale di Dohuk. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, alla quale alcuni abitanti del villaggio di Sakiri hanno dichiarato di aver udito elicotteri militari colpire alcune aree in prossimità del villaggio e sul monte Matin. I bombardamenti sono stati “pericolosamente vicini al villaggio”, ha dichiarato un testimone oculare, “seminando il panico tra gli abitanti”. Durante l’operazione dell’aviazione turca, inoltre, sono scoppiati scontri tra gruppi di combattenti del Pkk e le Forze armate di Ankara. L’operazione di ieri sera rientra nel quadro delle campagne militari della Turchia contro il Pkk nel nord dell’Iraq. Lo scorso 8 settembre, inoltre, il ministero dell’Interno turco aveva annunciato l’arresto, nella provincia di Diyarbakir (nel sud-est della Turchia), di cinque elementi del Pkk, sospettati di pianificare attentati con autobombe.Nelle abitazioni dei cinque arrestati, secondo Yerlikaya, è stato trovato materiale destinato alla fabbricazione di ordigni artigianali e un quantitativo non specificato di esplosivo tetranitrato di pentaeritrite. Il giorno precedente, il ministero della Difesa turco aveva dichiarato che dall’inizio del 2023 oltre 1.180 “terroristi” del Pkk e delle Unità di difesa popolare siriane (Ypg) erano stati “neutralizzati” (ossia uccisi o arrestati) nelle operazioni condotte in Iraq e in Siria. (Irb)