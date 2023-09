Thailandia: premier Srettha annuncia sussidi, rifome Costituzione e forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, ha presentato oggi una serie di misure studiate dal nuovo governo per imprimere uno stimolo all'economia nazionale, e ha accennato a popolari riforme della Costituzione e delle forze armate. Il premier ha confermato l'intenzione di stanziare un sussidio una tantum di 10mila baht (280 dollari) nei portafogli digitali dei cittadini thailandesi di età superiore a 16 anni per il rilancio dei consumi, come promesso dal partito Pheu Thai (Per i thai) prima delle elezioni dello scorso maggio. Srettha ha spiegato che dal prossimo anno il governo intende superare la leva obbligatoria in favore del servizio militare volontario, e ridurre il numero degli ufficiali di alti rango delle forze armate. Il premier ha anche promesso di "discutere direttive" per un referendum che lasci voce ai cittadini in merito a una Costituzione "più democratica". Il capo del governo ha precisato che "nessun emendamento verrà apportato alla sezione relativa alla monarchia" della Costituzione, ma ha promesso di "promuovere leggi a sostegno dei diritti e dell'equità delle minoranze di genere Lgbtq. (Fim)