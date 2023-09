Ucraina: Blinken, Kiev disposta a negoziare se la Russia mostrerà interesse per la diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha detto di essere convinto che l'Ucraina sia pronta a negoziare con la Russia, se Mosca dimostrerà interesse per una soluzione diplomatica del conflitto in corso in Europa orientale. Intervistato dall'emittente televisiva "Abc News", Blinken ha dichiarato che "per ballare il tango bisogna essere in due. Al momento non abbiamo indicazioni che (il presidente russo) Vladimir Putin sia interessato ad un confronto diplomatico significativo. Se lo farà, penso che gli ucraini saranno i primi a confrontarsi, e noi saremmo immediatamente dietro di loro". Il segretario di Stato ha aggiunto che "tutti vogliono che questa guerra finisca, ma deve succedere secondo termini giusti e durevoli che riflettano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". (Was)