Qatar-Libia: emiro Al Thani riceve a Doha premier Governo unità nazionale Dabaiba

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha ricevuto ieri a Doha il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, accompagnato da una delegazione. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”. I due hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Qatar e Libia e dei modi per rafforzarle e svilupparle ulteriormente. L’emiro qatariota è stato quindi informato degli ultimi sviluppi della situazione in Libia, a proposito dei quali, Dabaiba gli ha manifestato il suo apprezzamento per il sostegno di Doha alle istituzioni e al popolo libici. (Res)