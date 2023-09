Arabia Saudita-Francia: ministro Difesa bin Abdulaziz riceve a Riad omologo Lecornu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khaled bin Salman bin Abdulaziz al Saud, ha ricevuto ieri a Riad l’omologo della Francia, Sébastien Lecornu. Lo si apprende dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. Durante l’incontro, i due hanno discusso delle “relazioni strategiche tra i due Paesi amici”, valutando le opportunità di cooperazione e di coordinamento congiunto sul versante militare e della difesa. Bin Abdulaziz e Lecornu, inoltre, hanno parlato delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali tra Riad e Parigi, affrontando quindi diverse questioni di interesse comune. Ai colloqui hanno preso parte il vice ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Abdulrahman bin Mohammed bin Ayyaf al Muqrin, il capo di Stato maggiore delle Forze armate saudite, il luogotenente generale Fayyad bin Hamid al Ruwaili, il ministro della Difesa aggiunto, Talal bin Abdullah al Otaibi, il direttore generale dell’ufficio del ministro della Difesa, Hisham bin Abdulaziz bin Saif, e l’incaricato militare dell’ambasciata saudita a Parigi e a Berna, il generale di divisione Ibrahim bin Nasser al Mutawa. Per la Francia, invece, c’erano il capo dell’ufficio per gli Affari militari del ministro della Difesa, il generale d’aviazione Vincent Giraud, il consigliere per l’industrializzazione del ministro della Difesa, Clément Leguecq, il consigliere militare dello stesso, Vincent Braconi, e l’ambasciatore di Francia in Arabia Saudita, Ludovic Pouy. (Res)