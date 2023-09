Arabia Saudita-Ue: principe Mohammed bin Salman incontra presidente Consiglio Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a margine della seconda e ultima giornata di lavori del vertice del G20 a Nuova Delhi, in India. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita "Spa". Durante l'incontro sono state esaminate le relazioni storiche e la cooperazione in corso tra il Regno e gli Stati dell'Unione europea in diversi ambiti. Mohammed bin Salman e Michel, inoltre, hanno discusso della situazione regionale e internazionale e degli sforzi compiuti a sostegno della sicurezza e della stabilità a nella regione mediorientale e nel mondo. All’incontro hanno preso parte alcuni membri della delegazione saudita che ha preso parte al G20, come il ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, il ministro di Stato e consigliere per la Sicurezza nazionale, Musaed bin Mohammed al Aiban, il ministro del Commercio, Majed bin Abdullah al Qasabi, e il ministro delle Finanze, Mohammed bin Abdullah al Jadaan. Per l’Unione europea, invece, all’incontro ha partecipato l’intera delegazione presente al G20. (Res)