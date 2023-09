Business news: Brasile, investimenti a Minas Gerais, serie di eventi della Camera commercio italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita in Italia del governatore dello Stato brasiliano di Minas Gerais, Romeu Zema, la Camera di commercio italiana di Minas Gerais organizza alcuni eventi di presentazione delle opportunità di business e collaborazione tra imprese italiane e brasiliane. Gli incontri si terranno a Milano l'11 settembre, a Torino il 12, a Padova il 13 e a Roma venerdì 15 settembre. La partecipazione all'evento è gratuita - previa iscrizione on line obbligatoria - fino ad esaurimento dei posti disponibili. A margine degli eventi, i rappresentanti delle piccole e medie imprese italiane potranno entrare in diretto contatto con le 25 imprese brasiliane presenti, operanti in diversi settori, tra i quali: industriale, automotive, tecnologia, energia e agroalimentare. (Res)