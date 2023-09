Business news: Cile, tasso di interesse di riferimento scende al 9,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale del Cile ha deciso di ridurre il tasso di interesse di riferimento al 9,5 per cento. Lo rende noto un comunicato dell'organismo. "L'inflazione ha continuato a diminuire", spiega il documento, "sebbene rimanga a livelli elevati". A luglio, il tasso di inflazione è sceso al 6,5 per cento su anno. "Lo scenario macroeconomico si è evoluto come previsto, l'inflazione convergerà verso l'obiettivo del 3 per cento nella seconda parte del 2024", prosegue la nota. "In ogni caso, l'entità e i tempi del processo di riduzione del tasso di politica monetaria terranno conto dell'evoluzione dello scenario macroeconomico e delle sue implicazioni sulla traiettoria dell'inflazione", ha affermato l'organismo, che ha promesso di agire con "flessibilità" se "le condizioni macroeconomiche lo richiedono". (Res)