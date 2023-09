Canada: Trudeau bloccato in India a causa di un guasto al suo aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, è bloccato in India a causa di problema tecnico all'aeroplano su cui doveva imbarcarsi assieme alla sua delegazione, dopo aver partecipato al vertice del G20 che si è tenuto nel fine settimana a Nuova Delhi. "Al momento della nostra partenza verso l'aeroporto, siamo stati informati dalle Forze armate canadesi che il volo CFC001 aveva riscontrato problemi tecnici", afferma una nota diffusa dall'ufficio del primo ministro. "Questi problemi non sono risolvibili nell'immediato, e la nostra delegazione rimarrà in India sino a quando verranno trovate soluzioni alternative", aggiunge la nota. Trudeau era arrivato a Nuova Delhi venerdì, e ieri ha incontrato l'omologo indiano Narendra Modi, che ha espresso preoccupazione per "le attività anti-India di alcuni elementi estremisti in Canada", secondo un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La rimostranza segue l'annuncio da parte del Canada che un giudice condurrà una indagine pubblica in merito alle presunte interferenze di Cina, Russia e India nelle elezioni federali del 2019 e del 2021, culminate nella rielezione di Trudeau. (Was)