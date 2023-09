Singapore: incendio su un aereo Air China, chiusa pista aeroporto Changi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale Changi di Singapore ha chiuso una delle sue piste per circa tre ore nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di un incendio a bordo di un velivolo della compagnia aerea Air China proveniente da Chengdu. Il volo CA403 "ha sviluppato fumo all'interno della stiva e della toilette anteriori", ha riferito l'aeroporto tramite un messaggio su Facebook. Secondo l'Autorità per l'aviazione civile di Singapore (Caas), il pilota ha dichiarato un'emergenza e ha chiesto di poter effettuare un atterraggio prioritario. Tutti i 146 passeggeri e nove membri dell'equipaggio sono stati evacuati tramite gli scivoli di emergenza e trasferiti presso uno dei terminal dell'aeroporto; di lì a poco, il servizio di emergenza dell'aeroporto ha estinto un incendio che si era sviluppato in uno dei due motori dell'aeroplano. (Fim)