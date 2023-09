Carcere: detenuto si suicida in cella a Regina Coeli, Sappe "tavolo regionale su criticità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto di 21 anni, ristretto nel carcere romano di Regina Coeli, si è tolto la vita oggi. Lo rende noto Donato Capece, segretario generale del Sappe. "Vano il pur tempestivo intervento dei poliziotti: il ragazzo era solo in cella, con sospetto di essere affetto da scabbia. Invito le Autorità istituzionali e regionali ad attivare, da subito, un tavolo permanente regionale sulle criticità delle carceri, che vedono ogni giorno la Polizia Penitenziaria farsi carico di problematiche che vanno per oltre i propri compiti istituzionali, spesso abbandonata a sé stessa dal suo stesso ruolo apicale", dice Capece. "Chiunque, ma soprattutto chi ha ruoli di responsabilità politica ed istituzionale, aggiunge il sindacalista - dovrebbe andare in carcere a Roma Regina Coeli a vedere come lavorano i poliziotti penitenziari, orgoglio non solo del Sappe e di tutto il Corpo ma dell'intera Nazione. L'ennesimo suicidio di un detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, al di là del calo delle presenze. E si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 25mila tentati suicidi ed impedito che quasi 190mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze". (segue) (Com)