- "Ogni tanto qualcuno ci accusa di aver spostato il partito a sinistra. Onestamente non so se ho questa colpa, ma non so nemmeno se sia una colpa". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna. (Rem)