Business news: Brasile, ad agosto produzione veicoli cala 4,6 per cento, vendite -0,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato un calo del 4,6 per cento su base annua ad agosto 2023, mentre le vendite hanno registrato una flessione dello 0,4 per cento nel periodo. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando lo scorso mese di luglio sono uscite dalle catene di montaggio di 227 mila unità e ne sono state vendute 207 mila. Nei primi otto mesi del 2023 la produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus è calata dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In tutto, nell'anno in corso, sono stati prodotti 1,54 milioni di veicoli. Di contro le vendite mostrano un sensibile aumento del 9,4 per cento rispetto al 2022, con l'immatricolazione di 1,4 milioni di veicoli tra gennaio e agosto. In calo invece le esportazioni che ad agosto hanno segnato un -26,2 per cento sull'anno. Nei primi otto mesi dell'anno le esportazioni totalizzano 292 mila veicoli venduti, in calo del 12,8 per cento sull'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)