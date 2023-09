Business news: Brasile-Cina, ambasciatore cinese, esistono le condizioni per aumentare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono le condizioni perché la partnership tra Brasile e Cina possa crescere nei prossimi anni, soprattutto nell'ambito della cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict). Lo ha detto l'ambasciatore cinese in Brasile, Zhu Quingqiao, nel corso del suo intervento all'iniziativa organizzata in occasione del 25mo anniversario della presenza della compagnia nel Paese sudamericano, a Brasilia. "Nel 2024 completeremo 50 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Un rapporto che cresce ogni anno. Nel 2022 abbiamo avuto 32 progetti di investimento da parte di aziende cinesi in Brasile. E abbiamo notato che questi contributi si sono espansi rapidamente oltre i settori tradizionali e con enfasi sui settori della tecnologia, della transizione digitale e dello sviluppo verde", ha affermato Quingqiao. (Res)