Business news: Argentina, crescono esportazioni di petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina le esportazioni di petrolio sono aumentate del 27,4 per cento e le esportazioni di gas sono cresciute del 22,2 per cento durante il periodo gennaio-luglio di quest'anno. Lo afferma un comunicato della segretaria dell'Energia argentina. "Tra gennaio e luglio 2023 sono stati esportati 118,7 mila barili al giorno, un volume superiore del 27,4 per cento rispetto a quello dello stesso periodo del 2022", si legge nel documento, che spiega che anche nel caso del gas "si è verificata una performance positiva: nel periodo gennaio-luglio di quest'anno sono stati esportati 7,2 milioni di metri cubi al giorno, ovvero un 22,2 per cento in più rispetto ai volumi dell'anno precedente". "Dopo la recente inaugurazione della prima sezione del Gasdotto Néstor Kirchner, i dati sulla produzione ed esportazione di gas e petrolio corrispondenti al mese di luglio confermano il processo di espansione dell'attività di idrocarburi in Argentina", si legge nel comunicato. (Res)