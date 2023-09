Business news: Venezuela, Osservatorio finanza, inflazione al 13,6 per cento ad agosto, maggiore aumento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Venezuela ha raggiunto il 13,6 per cento ad agosto, il maggiore aumento dei prezzi nel 2023. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici. Su base annua l’inflazione ha raggiunto il 422 per cento, mentre dall’inizio dell’anno il tasso si attesta al 144,6 per cento. Le voci che hanno registrato i maggiori incrementi sono stati i servizi di comunicazione con il 26,7 per cento, soprattutto servizi internet e di telefonia mobile, l'affitto con il 10 per cento, i trasporti con il 9,9 per cento, l'istruzione con il 9,4 per cento e gli alimentari con un aumento dell'8 per cento, il doppio rispetto a luglio. (Res)