Business news: Brasile, raccolto cereali in aumento del 18,4 per cento su anno

- Il raccolto di cereali in Brasile ha segnato un record di produzione, con 322,8 milioni di tonnellate raccolte, in aumento del 18,4 per cento rispetto alla stagione precedente. Lo riferisce la Compagnia nazionale di approvvigionamento (Conab) del ministero dell'Agricoltura in una nota. Il ciclo di semina e raccolta del grano in Brasile inizia a settembre di un anno e dura fino all'agosto dell'anno successivo. Il volume record di produzione del raccolto concluso ad agosto riflette un aumento della superficie coltivata, un aumento della produttività, e una maggiore capacità di raccolta da parte degli agricoltori utilizzando la stessa quantità di terra. Complessivamente la superficie coltivata nel Paese è diminuita del 5,8 per cento. (Res)