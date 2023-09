Enav: Fit-Cisl, bene risultati e nuovi accordi, avanti con il rinnovo del Contratto in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo apprezzamento per i risultati conseguiti da Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, che presenta utili in crescita e previsioni positive rispetto all'incremento delle quote di traffico per i prossimi mesi. La recente operazione che ha portato la società a stringere quattro significativi accordi con aziende internazionali per la fornitura di sistemi e tecnologie per ottimizzare i dati di volo e per migliorare l'efficienza degli spazi aerei, conferma la volontà dell'azienda di sviluppare il proprio business, l'alto valore delle professionalità che operano nel Gruppo Enav e l' eccellenza dei servizi di che offre, un modello di know-how e competenze riconosciuto dagli altri service providers internazionali". Lo sottolinea in una nota la Fit-Cisl. "Accanto a queste azioni che hanno un ritorno senz'altro positivo, a partire dalla motivazione dei dipendenti, altrettanto importante è acquisire nuovo traffico per contribuire allo sviluppo e consolidamento del settore del trasporto aereo in Italia, un asset portante per la nostra economia e per la crescita del mercato del lavoro interno, uno degli obiettivi che i grandi gruppi industriali italiani, come lo è Enav, devono portare avanti" continua la nota. "Atteso che si è avviata la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del Trasporto aereo sezione Assocontrol, la cui parte normativa è scaduto nel 2014 mentre quella economica è scaduta il 31 dicembre 2019, confidiamo di giungere a un accordo di rinnovo in tempi brevi, al più tardi entro la fine dell'anno." conclude la Fit-Cisl. (Rin)