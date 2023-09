Marocco: Tajani a omologo Bourita, condoglianze a popolazione dopo sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha contattato oggi l'omologo marocchino Nasser Bourita per presentare le sue condoglianze e del governo al popolo marocchino per il violento terremoto che ha colpito il Paese nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Il vicepremier ha altresì ribadito la disponibilità dell'Italia a offrire ogni forma di assistenza umanitaria, mettendo, in particolare, a disposizione del governo di Rabat squadre di emergenza, nonché asset di sostegno all'attività degli ospedali e, più in generale, quanto possa essere necessario per far fronte all'emergenza umanitaria e per pianificare attività di sostegno alle strutture sanitare marocchine danneggiate dal sisma. (segue) (Com)