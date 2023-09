Marocco: Tajani a omologo Bourita, condoglianze a popolazione dopo sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel restare in contatto con l'ambasciatore d'Italia in Marocco, Armando Barucco, Tajani segue costantemente gli sviluppi della situazione, soprattutto in relazione alle attività di assistenza agli italiani interessati dal terremoto. Fino ad oggi, l'ambasciata a Rabat e il consolato generale a Casablanca, in raccordo con l'Unità di crisi e anche grazie al desk istituito presso l'aeroporto di Marrakesh, hanno fornito sostegno ad oltre 500 connazionali. (Com)