Carcere: detenuto si suicida in cella a Regina Coeli, Sappe "tavolo regionale su criticità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli istituti penitenziari hanno l'obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l'Italia è certamente all'avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti", evidenzia Capece che mette sotto accusa "la gestione delle carceri da parte dell'attuale Capo del Dap Giovanni Russo". "La sua gestione è fallimentare: non fa praticamente nulla, vive isolato dai "suoi" uomini e non sappiamo neppure che faccia abbia, essendo evidentemente allergico al confronto con i Sindacati. Non ci incontra e non fa nulla, quando invece dovrebbe intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza". Ed anche al responsabile regionale penitenziario del Lazio, Maurizio Veneziano, non fa sconti: "La situazione nel Lazio, in cui sono detenute oggi oltre seimila persone è sempre più critica. Il personale è sempre meno, anche a seguito di questi eventi oramai all'ordine del giorno. Il personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo e, pur lavorando più di 10/12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Fino a quando potrà reggere questa situazione? Ma quanto può resistere ancora il personale delle quindi carceri laziali, in emergenza ormai ogni giorno? E quando si decideranno i nostri Uffici del Prap di Roma a prendere provvedimenti?". (Com)