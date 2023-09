Pd: Schlein, pronti a scendere in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il PD "è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale. È il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna. "Ha ragione Romano Prodi a dire che dobbiamo costruire le filiere che mancano come batterie e chip - ha aggiunto Schlein -. Stiamo proponendo per scrivere un piano industriale". Infine ha ricordato che "dopo l'estate militante ci aspetta un autunno di partecipazione". (Rem)