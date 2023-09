Migranti: Schlein, governo faccia regia nazionale accoglienza diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le responsabilità "che sono del governo" sulla prima accoglienza, "sono state riversate sui Comuni. Mettano in piedi una regia nazionale per l'accoglienza diffusa. Dopo aver avvelenato il dibattito sull'immigrazione per anni si sono dimostrati incapaci di gestirlo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna. Le ONG "si sono viste fermate e multate ai sensi del decreto Meloni, perché mi rifiuto di chiamarlo Cutro: ci vuole rispetto per questi morti". La segreteria del PD domanda perché, "hanno salvato troppe vita, cosa dovevano fare? Lasciarli annegare? La solidarietà non è un reato. La Meloni vola a Varsavia a farsi dire no. Il PD si batterà per cambiare la legge Bossi- Fini." ha concluso Schlein. (Rem)