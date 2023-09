Business news: Brasile-Spagna, ministro Turismo incontra omologo spagnolo Gomez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo del Brasile, Celso Sabino, ha incontrato in un bilaterale l'omologo della Spagna, Hector Gomez. Lo riferisce il ministero in una nota in cui evidenzia che l'incontro è stato utile per "riaffermare la cooperazione tra i due Paesi nel campo del turismo". Solo tra gennaio e luglio 2023, il Paese europeo ha già accolto 60 milioni di turisti stranieri. Per Sabino lo scambio di esperienze è importante affinché il Brasile possa espandere la sua partecipazione al turismo mondiale. "Vogliamo lavorare insieme per ampliare sempre più la quota del turismo nel Pil brasiliano, poiché sappiamo che oggi il nostro potenziale è inesplorato", ha detto Sabino. Il ministro Gomez, dal canto suo, ha ribadito il buon momento vissuto dal turismo in Spagna, il che dimostra che le misure attuate nel Paese durante la pandemia hanno avuto successo. "Siamo pronti a collaborare in qualsiasi altra iniziativa di successo che abbiamo e manterremo questa comunicazione permanente", ha concluso Gomez. (Res)