Kosovo: generale Ristuccia a Bruxelles per incontri con alti funzionari Nato e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ristuccia ha incontrato anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il segretario generale aggiunto per le operazioni della Nato, Thomas Goffus, il rappresentante speciale dell’UE per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. Stoltenberg ha ringraziato Ristuccia per il suo servizio e il costante impegno dell’Italia, soprattutto in questo frangente per la stabilità nei Balcani occidentali. Il comandante della Kfor ha sottolineato la fragile situazione della sicurezza e l'importanza di concentrare gli sforzi collettivi sul superamento della modalità di gestione della crisi. “È stato un duro lavoro, su base quotidiana, garantire che la Kfor continuasse ad attuare il suo mandato delle Nazioni Unite in modo imparziale e in complementarità con gli sforzi portati avanti dalla comunità internazionale. Sono stati compiuti molti sforzi e molte sfide sono state affrontate a causa della complessa situazione”, ha affermato Ristuccia. (segue) (Beb)