Kosovo-Serbia: Osmani, noi parte costruttiva nel dialogo, Belgrado ha violato accordi

- Nel dialogo Belgrado-Pristina il Kosovo è sempre stato la parte costruttiva. A dirlo è stata la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nel corso della conferenza stampa a margine dell'incontro avuto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. Il prossimo incontro nell'ambito del dialogo si terrà il 14 settembre a Bruxelles, come annunciato dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, la scorsa settimana. "Purtroppo, siamo l'unica parte costruttiva in questo processo e l'elenco degli accordi non attuati dalla Serbia è molto lungo. Ma devo dire che le nostre speranze sono che ci sia un approccio equilibrato da parte degli intermediatori dell'Ue, che è un prerequisito per il successo del processo", ha aggiunto Osmani in conferenza stampa. "Ci sono stati momenti in cui non abbiamo visto questo equilibrio. Vorrei invitare tutti i nostri partner e alleati a garantire questo equilibrio per assicurare un principio di piena uguaglianza e di parità di trattamento di entrambe le parti nel processo. Se vogliamo vedere risultati sostenibili e che contribuiscano veramente alla pace, alla sicurezza e alla stabilità nella regione", ha poi dichiarato. (segue) (Beb)