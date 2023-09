Kosovo-Serbia: Osmani, noi parte costruttiva nel dialogo, Belgrado ha violato accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che resta da fare adesso – ha continuato la presidente kosovara - è discutere un piano di sequenza per gli accordi raggiunti a Bruxelles o Ocrida, che tenga conto del fatto che l'accordo ha 11 articoli, non uno solo, e noi abbiamo insistito sulla piena attuazione". L'accordo, ha poi sottolineato Osmani, "invita chiaramente le parti a rispettare l'integrità territoriale e la sovranità reciproca, nonché il principio di uguaglianza. La Serbia ha rapito tre agenti di polizia all'interno del nostro territorio e continua con i suoi sforzi di destabilizzazione contro tutti i vicini della regione. Questo è deplorevole, perché in questo modo non solo destabilizza i Balcani occidentali, ma mette a rischio il sistema basato sui valori che l'Unione europea e la Nato rappresentano". (Beb)