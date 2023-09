Alluvione: Schlein, destra guardava a politicizzazione, non ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra "guardava alla politicizzazione dell'alluvione e non alla ricostruzione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna. "È il nostro tempo per scrivere le nuove tutele del lavoro che cambia - ha continuato Schlein - è anche il tempo della crisi climatica che sta subendo un'accelerazione davanti ai nostri occhi, sempre più intensi e frequenti, come quelli che hanno ferito proprio qui". La segreteria del PD ha sottolineato di aver deciso di fare la festa dell'Unità nazionale qui "per stare accanto a chi ha perso tutto". Per Schlein "è incredibile che ancora dalla parte nazionale non sia arrivato nelle loro tasche una parte dei ristori, che il governo abbia deciso di centralizzare il commissario quando si chiedeva che a capo ci fosse Stefano Bonaccini" ha concluso. (Rem)