Ue: Schlein, no all'austerità, governo faccia questa battaglia

- "Non si torni all'austerità che tanto ha fatto male all'Italia. Il governo faccia questa battaglia a Bruxelles". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la festa dell'Unità a Ravenna. A Paolo Gentiloni, ha proseguito, “va tutto il mio grazie. Da un lato c'è chi ha contribuito con il suo lavoro a mettere in campo risorse, dall'altro chi rischia di far perdere queste risorse e un occasione storica al paese". La segreteria Dem ha poi rilevato che "ci hanno messo 10 mesi a decidere quali modifiche fare, in cui hanno ingenerato incertezza e rallentando attuazione del piano. Poi abbiamo scoperto che le modifiche erano 16 miliardi di tagli soprattutto fondi ai Comuni". (Rem)