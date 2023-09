Marocco: Tajani, in contatto con ministro Esteri Bourita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso le condoglianze del governo all’omologo marocchino, Nasser Bourita, in seguito al terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che ha colpito il Regno lo scorso 8 settembre. Lo ha riferito lo stesso Tajani su X (ex Twitter). “Abbiamo messo a disposizione un team di emergenza e sostegno sanitario. Ringrazio la nostra sede diplomatica per aver assistito al meglio, anche con un desk in aeroporto, gli italiani a Marrakech”, ha proseguito il ministro.(Res)